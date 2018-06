Serbia: ministro Esteri Dacic, un altro paese ritira proprio riconoscimento a indipendenza Kosovo (2)

- Vucic ha poi auspicato che, nonostante la distanza geografica, la Serbia e la Liberia possano sviluppare le relazioni e la cooperazione in tutti i settori. Vucic ha infine consegnato al ministro una lettera indirizzata al capo dello stato liberiano contenente l'invito a compiere una visita in Serbia, affinché i due paesi possano aprire una nuova pagina delle proprie relazioni. Il ministro degli Esteri della Liberia, Gbehzohngar Milton Findley, ha compiuto il 20 e il 21 giugno una visita in Serbia. Nella giornata del 21 giugno il ministro è stato anche ricevuto dalla presidente del parlamento serbo, Maja Gojkovic. Nella giornata del 20 giugno Milton Findley ha avuto un incontro con l'omologo serbo, Ivica Dacic, a cui ha consegnato una nota ufficiale che comunica la decisione della Liberia di ritirare il proprio riconoscimento del Kosovo come stato indipendente. (segue) (Seb)