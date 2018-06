Serbia: ministro Esteri Dacic, buona volontà di risolvere questioni aperte con comunità cattolica nel paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modo in cui il segretario di stato vaticano ha espresso allora le proprie condoglianze e il fatto che ora ha accettato di venire in Serbia "per me significa molto", ha aggiunto Dacic. Il ministro ha poi ricordato che oggi Parolin ha trasmesso al presidente serbo Aleksandar Vucic i saluti del Papa, definendolo "un fatto molto importante". Dacic ha infine osservato che la Santa sede non ha riconosciuto l'indipendenza autoproclamata dal Kosovo. "Il Vaticano non ha riconosciuto l'indipendenza dichiarata unilateralmente dal Kosovo e sostiene fortemente il nostro dialogo con Pristina, e desidera che si giunga ad una soluzione accettabile per entrambe le parti. Questo è per noi un fatto molto importante e credo che sia importante che anche su questo tema abbiamo dei contatti costanti e un dialogo", ha concluso il ministro serbo precisando che la Serbia è aperta ad un accordo, ovvero ad un compromesso con Pristina, e desidera raggiungerlo. (Seb)