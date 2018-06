Serbia-Kosovo: ambasciatore Lo Cascio esprime soddisfazione per nuova sessione Dialogo

- L'ambasciatore d'Italia, Carlo Lo Cascio, ha espresso soddisfazione per la nuova sessione del Dialogo Belgrado-Pristina, facilitato dalla Ue, svoltasi domenica scorsa a Bruxelles. Lo riferisce l'ambasciata italiana a Belgrado con un comunicato. Il rinnovato impegno profuso da entrambe le parti nei colloqui permetterà di intensificare, già in questi giorni, i contatti per giungere ad una soluzione sostenibile per la normalizzazione delle loro relazioni, rileva l'ambasciatore. L'Italia sostiene con convinzione la Serbia nel suo percorso europeo e nella sua politica di rafforzamento della cooperazione regionale. Per questo, auspichiamo che si perseveri da parte di tutti gli attori coinvolti nel collaborare pacificamente e costruttivamente allo scopo di sviluppare il più possibile un clima propizio alla continuazione del Dialogo. L'Ambasciatore Lo Cascio ha infine detto di apprezzare, in questo delicato frangente, gli sforzi della leadership serba per giungere ad una soluzione sul Kosovo, volta a garantire un futuro prospero alla Serbia e ai suoi cittadini. (Seb)