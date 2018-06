Kosovo-Serbia: presidente Thaci, dialogo dovrà concludersi con riconoscimento reciproco fra i due paesi

- Il dialogo fra Kosovo e Serbia si dovrà concludere con il riconoscimento reciproco dei due paesi, altrimenti il processo nella sua interezza non avrà senso. Lo ha dichiarato il presidente kosovaro Hashim Thaci, che ha espresso altresì il proprio ottimismo circa un pronto raggiungimento di un accordo. “Giusto per essere chiaro: non ci saranno ‘linee rosse’ nel dialogo, come emerso dalle discussioni del Gruppo di contatto a Vienna, ma ci saranno trattive solo sulle questioni su cui entrambe le parti concordano, per riuscire a raggiungere un accordo finale. Non ci saranno intese temporanee”, ha sottolineato ancora Thaci. (segue) (Kop)