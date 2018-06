I fatti del giorno - Balcani (4)

- Kosovo: ministro Integrazione europea Hoxha, rispettati tutti i criteri per liberalizzazione visti - Il Kosovo si aspetta una raccomandazione positiva dalla Commissione europea sulla liberalizzazione dei visti. Lo ha dichiarato il ministro dell’Integrazione europea del Kosovo, Dhurata Hoxha, come riferisce il quotidiano “Epoka”. “Il Kosovo pianifica la liberalizzazione dei visti dal 2012, e abbiamo 95 criteri da rispettare, più di ogni altro paese nella regione. Le nostre istituzioni hanno dato prova del loro impegno e credo che con la ratifica dell’accordo sulla demarcazione dei confini abbiamo rispettato tutti i requisiti. Abbiamo anche fatto dei passi avanti nella lotta contro il crimine organizzato e la corruzione, e continueremo a lavorare in questo ambito anche dopo la liberalizzazione dei visti, ha spiegato Hoxha. (segue) (Res)