I fatti del giorno - Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: vice presidente Ldk Haziri, dialogo con Belgrado fallirà senza coinvolgere opposizione - Il vicepresidente della Lega democratica del Kosovo (Ldk) Lutfi Haziri ha dichiarato in un'intervista all'emittente "Radio Free Europe" che senza l'Ldk e le forze politiche rappresentate all'Assemblea di Pristina, il processo di dialogo tra Kosovo e Serbia non potrà avere successo. "Ci aspettiamo un dibattito parlamentare che determini il formato, quindi chi è il rappresentante o i rappresentanti che stabiliranno i criteri delle discussioni o confermeranno i criteri, se possiamo dire ora, per essere trasparenti per il pubblico. Naturalmente, quanto più aperto è il processo a questo livello, l'Assemblea e il suo ruolo costituzionale daranno un potere assoluto sia alla delegazione nelle discussioni, sia alle eventuali relazioni che dovrebbero essere stabilite dalle parti", ha affermato Haziri. Secondo l'esponente di Ldk, il presidente kosovaro Hashim Thaci sta usando un meccanismo costituzionale che gli conferisce piena legalità. "Ma stiamo parlando di una legittimità che creerebbe consenso politico all'interno delle parti", ha detto Haziri. (segue) (Res)