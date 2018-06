Kosovo: ministero Esteri, ministro Difesa serbo non può entrare nel paese

- Il ministro della Difesa serbo Aleksandar Vulin non ha il permesso di entrare in Kosovo per partecipare alla celebrazione di Vidovdan, dato che il ministero degli Esteri di Pristina ha respinto la sua richiesta di accesso. Jetlir Zyberaj, consigliere del ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli, ha scritto sul proprio profilo Facebook che se Vulin tenterà di entrare illegalmente nel territori kosovaro, la polizia attuerà la legge. Zyberaj ha inoltre aggiunto, come riportato dall'emittente "Rtk", che i partner internazionali sono informati delle azioni che il Kosovo intraprenderebbe in tal caso. "Belgrado porterà le conseguenze per qualsiasi provocazione che possa essere fatta, perché tali provocazioni sono intenzionali. I partner sono informati su ciascuna delle nostre azioni. Al di là delle cospirazioni che vengono solitamente fabbricate in seguito, è molto chiaro che l'ingresso illegale di chiunque nel territorio del Kosovo, significa l'applicazione della polizia del Kosovo", ha scritto Zyberi. Un gran numero di forze di polizia kosovare sono state viste oggi in mattinata diretti a Mitrovica Nord.(Kop)