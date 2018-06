Kosovo-Serbia: presidente Thaci, obiettivo è accordo completo e vincolante per normalizzare rapporti

- L'obiettivo per il Kosovo nel Dialogo con la Serbia è di raggiungere un accordo completo e giuridicamente vincolante per normalizzazione le relazioni tra i due paesi. Lo ha detto il presidente kosovaro Hashim Thaci in conferenza stampa di ritorno da Bruxelles dopo aver incontrato lo scorso 24 giugno il suo omologo serbo Aleksandar Vucic nella sessione di Dialogo moderata dall'Alto rappresentante per la politica estera dell'Unione europea, Federica Mogherini. Thaci ha chiarito che l'unico argomento discusso nel primo incontro della fase finale del dialogo è stato stabilire una cornice dell'accordo finale e "nient'altro", secondo quanto riportato dal portale di informazione "Gazeta Express". (segue) (Kop)