Serbia-Russia: ministro Esteri serbo, presidente russo Putin in autunno a Belgrado

- Il presidente russo Vladimir Putin sarà in visita in Serbia il prossimo autunno: lo ha reso noto il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, secondo quanto riferisce l'emittente "Rts". Dacic ha precisato di avere ricevuto conferma della visita dal capo della diplomazia russa, Sergej Lavrov. Si tratta, ha osservato Dacic, di una notizia "molto importante e positiva" perché la Russia "è un consigliere molto importante per la Serbia" riguardo alla questione del Kosovo. Il ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic è stato ieri in visita a Mosca, dove ha incontrato l'omologo russo Sergej Lavrov. "Nel corso del colloquio a Mosca – ha detto oggi Dacic – ho illustrato a Lavrov i risultati delle ultime trattative a Bruxelles con i rappresentanti di Pristina. (Lavrov) mi ha ripetuto una volta ancora che la Russia è assolutamente disponibile a prendere parte ad un nuovo formato del dialogo di Bruxelles nel caso questo fosse allargato". (segue) (Seb)