Kosovo: deputato Lista serba, situazione sicurezza nel paese presenta elementi preoccupazione

- L’attuale situazione di sicurezza in Kosovo presenta degli elementi di preoccupazione. Lo ha dichiarato il deputato della Lista serba Igor Simic, ripreso dai media kosovari. Simic ha accolto con favore il dialogo con le istituzioni europee, ma ha criticato il governo del Kosovo per non aver accettato che il documento venisse stilato in serbo. “Ogni volta viene menzionato un accordo con Bruxelles, che potrebbe portare pace e sicurezza per tutti gli abitanti del Kosovo, alcuni ambienti di potere a Pristina vi si oppongono, e tutto questo porta ad attacchi contro i cittadini serbi”, ha affermato Simic. Il deputato ha poi rilevato come lo statuto per l’Associazione delle municipalità serbe sia quasi completo, in vista della scadenza fissata il 4 agosto.(Kop)