Kosovo-Serbia: presidente Thaci, dialogo dovrà concludersi con riconoscimento reciproco fra i due paesi (2)

- "Il Kosovo è stato costruttivo e aperto per attuare l'aspirazione dei nostri cittadini a una vita migliore. Ma l'accordo finale dovrebbe essere giuridicamente vincolante per tutte le parti, accolgo con favore il fatto che tutto il mondo politico del Kosovo sia a favore del dialogo", ha affermato in precedenza Thaci, ricordando che i partiti politici stanno attualmente organizzando un dialogo interno per raggiungere un consenso sul dialogo. Un'altra componente di questo processo, secondo Thaci, dovrebbe essere la trasparenza e ha assicurato che nella sua qualità di presidente si rivolgerà all'Assemblea di Pristina e al governo per riferire sulla fase finale del dialogo. (segue) (Kop)