Serbia: ministro Politiche sociali a Krusevac per celebrare anniversario Battaglia Kosovo

- Il ministro del lavoro e delle politiche sociali della Serbia, Zoran Djordjevic, presenzia oggi a Krusevac, nella Serbia centrale, alla cerimonia di commemorazione del 629mo anniversario della Battaglia del Kosovo. La Battaglia del Kosovo, o della Piana dei merli (Kosovo polje) fu combattuta il 28 giugno 1389, giorno in cui viene celebrato San Vito. In campo era schierato l'esercito dell'alleanza dei regni serbi, composto da una coalizione tra la Serbia Moravica e il Regno di Bosnia e comandato dal principe serbo Lazar Hrebeljanovic, per fermare l'avanzata dell'esercito ottomano. La battaglia si concluse con la disfatta dell'esercito serbo-bosniaco. (Seb)