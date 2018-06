Serbia-Regno Unito: direttore Affari politici Foreign office, Londra sostiene dialogo Belgrado-Pristina

- Il Regno Unito sostiene il proseguimento del dialogo fra Belgrado e Pristina mediato dall'Unione europea: lo ha detto il direttore generale per gli Affari politici del ministero degli Esteri britannico, Richard Moore, secondo quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva serba "Rts". La dichiarazione è giunta nel corso dell'incontro fra Moore e il presidente serbo, Aleksandar Vucic, avvenuto oggi a Belgrado. Moore ha inoltre osservato che il prossimo Vertice sui Balcani occidentali che si terrà a Londra a luglio è l'espressione del desiderio del Regno Unito di mostrare l'attenzione alla regione e al suo futuro europeo nonostante l'uscita di Londra dall'Ue. Il presidente serbo ha ringraziato Londra per il sostegno alla Serbia nel suo processo di integrazione europea e per l'impegno verso la regione dei Balcani occidentali. In precedenza il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha ricevuto il direttore generale per gli Affari politici del ministero britannico degli Esteri, Richard Moore, oggi in visita a Belgrado. Secondo una nota del ministero serbo, Dacic e Moore hanno convenuto sul fatto che le relazioni bilaterali fra i due paesi sono positivi e stabili, e che è nel reciproco interesse intensificare il dialogo politico e la cooperazione. (segue) (Seb)