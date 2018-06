Serbia-Marocco: presidente parlamento marocchino, immutata la posizione di Rabat su questione Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco non intende modificare la propria posizione in merito al non riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Lo ha detto il presidente del parlamento marocchino, Habib El Malki, oggi in visita a Belgrado. La dichiarazione è giunta nel corso dell'incontro avvenuto stamane fra Malki e il presidente serbo Aleksandar Vucic. Secondo una nota della presidenza serba, Vucic ha ringraziato il Marocco per il rispetto del diritto internazionale e per il sostegno finora fornito agli sforzi della Serbia per la tutela della propria integrità territoriale e sovranità nazionale. Vucic ha inoltre constatato che le relazioni bilaterali fra Serbia e Marocco sono eccellenti, ma che non vengono seguite da un'adeguata cooperazione economica. (segue) (Seb)