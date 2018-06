Serbia-Marocco: presidente parlamento marocchino, immutata la posizione di Rabat su questione Kosovo (3)

- Il presidente serbo Vucic ha infine rivolto un invito al sovrano del Marocco Mohammed VI affinché compia una visita in Serbia. Il presidente del parlamento del Marocco, Habib El Malki, è oggi in visita in Serbia. Oltre all'incontro con il presidente serbo della Repubblica, Aleksandar Vucic, è previsto un colloquio con la presidente del parlamento serbo, Maja Gojkovic. Nel pomeriggio è previsto infine un incontro con la premier serba, Ana Brnabic, presso la sede del governo. (Seb)