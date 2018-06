Serbia: presidente Vucic, pronti a compromesso ma no ad un'altra "Operazione tempesta" (3)

- La Serbia, ha poi aggiunto, non riconoscerà mai l'indipendenza del Kosovo, perché ciò non è possibile. "Dobbiamo però essere aperti al compromesso e discutere di quello che è una normalizzazione a lungo termine dei rapporti con Pristina", ha infine osservato aggiungendo che una soluzione a lungo termine "è nell'interesse della Serbia". In un'intervista concessa in precedenza al quotidiano tedesco "Die Welt" e rilanciata dalla stampa serba, la Brnabic ha già precisato che un ipotetico riconoscimento del Kosovo da parte della Serbia non può essere considerato come una soluzione di compromesso attuabile. La Brnabic ha ribadito che "occorre raggiungere un compromesso sul Kosovo", ma che insistere su un riconoscimento da parte di Belgrado o che, dalla parte opposta, "il Kosovo è Serbia", non porta ad individuare un compromesso. "Il Kosovo era Serbia. Punto. Adesso dobbiamo trovare un compromesso. La Serbia non riconoscerà mai un Kosovo indipendente, questo non sarebbe un compromesso. Ma se insistessimo ancora sul fatto che il Kosovo appartiene alla Serbia, un compromesso non sarebbe possibile", ha detto la premier aggiungendo che prima di tutto occorre attuare l'Accordo di Bruxelles del 2013 sulla normalizzazione dei rapporti fra Belgrado e Pristina, ma che la parte kosovara finora non ha neppure iniziato a realizzare la comunità autonoma di municipi a maggioranza serba come previsto da tale documento. (segue) (Seb)