Serbia: presidente Vucic, pronti a compromesso ma no ad un'altra "Operazione tempesta" (6)

- Cauto nelle dichiarazioni dopo l'incontro anche il presidente kosovaro Thaci. "Kosovo e Serbia potrebbero vincere molto trovando un accordo sulla normalizzazione dei rapporti: esiste tuttavia il rischio di non raggiungere un'intesa e questo danneggerebbe il futuro europeo portando all'isolamento", ha affermato il presidente kosovaro Thaci parlando di un "incontro difficile" in quanto in tutti questi anni i problemi si sono accumulati tra serbi e albanesi: "Non possiamo rimanere vittime del duro passato ma dovremmo cercare strade per il futuro del nostro paese e dei cittadini", ha dichiarato indicando che "se perderemo questa opportunità ci sarà un costo molto caro per entrambe le parti". "Viviamo vicini e vogliamo rapporti normali", ha aggiunto Thaci spiegando che a Bruxelles sono state cercate strategie sui temi concreti per rilanciare il dialogo. (segue) (Seb)