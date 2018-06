Serbia: presidente Vucic, pronti a compromesso ma no ad un'altra "Operazione tempesta" (2)

- La comunità internazionale "non conosce a sufficienza la condizione di sofferenza dei serbi che vivono in Kosovo", ha detto nei giorni scorsi la premier della Serbia, Ana Brnabic, secondo quanto riportato dalla stampa locale. La Brnabic ha fatto riferimento "al numero sempre maggiore" di incidenti e attacchi rivolti contro la popolazione serba. "Cercherò di mandare nei prossimi giorni ancora un forte messaggio riguardo a questo, per dare un quadro reale di quello che oggigiorno accade in Kosovo", ha detto la Brnabic parlando con i giornalisti nella località serba di Smederevo. La premier ha poi aggiunto che solo a maggio sono stati registrati 14 attacchi. "Ho detto in qualche dichiarazione nei giorni precedenti che se ciò significa che la soluzione per il Kosovo è quella di buttare fuori tutti i serbi dal Kosovo, allora questo non sarà permesso in nessun caso dalla Repubblica di Serbia. E mi aspetto che la comunità internazionale lo capisca", ha inoltre osservato. (segue) (Seb)