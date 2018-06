Liberia-Kosovo: ministro Esteri Pacolli ricevuto da presidente Weah, riaffermati legami bilaterali

- Il vicepremier e ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli ha incontrato oggi a Monrovia il presidente della Liberia George Weah. Secondo quanto riferisce il ministero degli Esteri di Pristina tramite i social network, al centro del colloquio ci sono state le relazioni bilaterali tra i due paesi. "Abbiamo riaffermato i nostri forti legami e l'impegno per espandere la cooperazione bilaterale. Kosovo e Liberia comprendono il valore dell'indipendenza e della libertà", si legge in una dichiarazione diffusa dal ministero degli Esteri di Pristina, che si conclude con l'auspicio di una visita da parte del capo dello Stato della Liberia in Kosovo. Pacolli ha iniziato ieri un tour diplomatico nei paesi dell'Africa: l'obiettivo del tour diplomatico è quello di ampliare il numero di paesi che riconoscono l'indipendenza del Kosovo, anche al fine di sostenere l'adesione di Pristina all'Interpol. La missione di Pacolli in Africa avviene dopo che nei giorni scorsi Pristina e Belgrado hanno avuto uno scambio di vedute sul presunto venir meno del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte della Liberia. (segue) (Kop)