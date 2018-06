Kosovo: premier Haradinaj chiede a presidente Thaci di riferire in aula su dialogo con Serbia

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha chiesto al presidente Hashim Thaci di riferire in parlamento sull'andamento dei recenti colloqui avuti a Bruxelles con l'omologo serbo Aleksandar Vucic e con l'Alto rappresentante per la politica estera Ue Federica Mogherini. "Sarebbe meglio se riferisse in parlamento", ha osservato Haradinaj come riportato dall'emittente "Rtk". "Secondo me, il coinvolgimento del parlamento nel processo di dialogo è importante", ha dichiarato il premier kosovaro. Il consigliere dell'ufficio presidenziale di Pristina ha fatto sapere che il capo dello Stato è pronto a riferire in parlamento sull'andamento del dialogo con la Serbia. (segue) (Kop)