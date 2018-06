Immigrazione: presidente Senato al "Corriere della Sera", nel Mediterraneo serve impegno condiviso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è una conferma implicita della linea di continuità atlantica da parte dell'Italia tra questo suo viaggio a Pristina e la visita negli Usa: "Lo straordinario lavoro che ogni giorno compiono le donne e gli uomini in divisa a tutela della pace nel mondo deve renderci tutti orgogliosi. Il nostro è un grande Paese e a livello internazionale siamo riconosciuti come un interlocutore fondamentale negli scenari più complessi. La nostra collocazione atlantica non è mai stata messa in discussione. Su questo tutti i partiti hanno dimostrato di avere la capacità di mettere da parte i distinguo e far prevalere l'interesse nazionale". Per le spese della difesa comune assicurata dalla Nato, gli Usa reclamano una compartecipazione finanziaria più solida da parte degli alleati: "La questione finanziaria è solo uno dei temi che investe il futuro della Nato. Un futuro che appare sempre più centrale rispetto all'evoluzione degli scacchieri internazionali. Penso ad esempio al Mediterraneo, all'emergenza rappresentata dai flussi migratori fuori controllo e alla minaccia del terrorismo. Tengo a precisare che nonostante la non facile congiuntura, l'Italia si è impegnata nel tener fede ai propri impegni economici, ma che le cifre di per sé non evidenziano la riconosciuta eccellenza del nostro contributo alle diverse operazioni". (segue) (Res)