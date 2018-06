Kosovo: presidente Thaci a colloquio con segretario Nato Stoltenberg, focus su creazione Esercito (3)

- Secondo quanto ribadito nei giorni scorsi dal ministro kosovaro per le Comunità minoritarie e i rimpatriati ed esponente della Lista serba, Dalibor Jevtic, la Lista serba è contro ogni iniziativa del governo per la creazione di un Esercito regolare. "La Lista serba non sosterrà la creazione dell'esercito del Kosovo. Questa è la nostra ferma posizione", ha detto Jevtic ai giornalisti durante una visita nella municipalità a maggioranza serba di Ranilug, nel Kosovo centrale. Il vice premier kosovaro ha ribadito che il suo partito e altri rappresentanti serbi nelle istituzioni del Kosovo non permetteranno di cambiare l'accordo raggiunto tra Kosovo e Serbia durante il dialogo agevolato dall'Ue a Bruxelles, valido per la creazione dell'Associazione dei comuni a maggioranza serba in Kosovo. "L'associazione dei comuni a maggioranza serba dovrebbe essere istituita in piena conformità con le disposizioni dell'accordo di Bruxelles", ha affermato Jevtic. (segue) (Kop)