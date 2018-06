Serbia-Marocco: presidente parlamento marocchino, immutata la posizione di Rabat su questione Kosovo (2)

- La Serbia, ha proseguito Vucic, è interessata ad un avanzamento di tale cooperazione nei settori di comune interesse, ed in particolare in quelli delle energie rinnovabili, agricoltura, tecnologie informatiche ed edilizia. Il capo dello stato serbo ha infine espresso apprezzamento per gli sforzi del Marocco verso la tutela della pace e stabilità in Medio Oriente. Il presidente del parlamento marocchino ha ribadito il sostegno del suo paese al processo di riforma e al percorso europeo della Serbia. La politica del Marocco, ha aggiunto, è immutabile rispetto alla questione dell'integrità territoriale e sovranità nazionale della Serbia. Malki ha a questo proposito ringraziato la Serbia per la sua posizione rispetto all'integrità territoriale del Marocco. (segue) (Seb)