Kosovo: Procuratore speciale su omicidio Ivanovic, probabilmente opera di gruppi criminali attivi nel nord

- A cinque mesi dall'uccisione del leader politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic, a Mitrovica Nord, le autorità di Pristina non hanno ancora fatto chiarezza sul caso. Il portale d'informazione "Gazeta Express" ha interpellato il Procuratore speciale incaricato di seguire il caso, Syle Hoxha, la quale ha detto che le indagini sono in corso e che "è quasi certo" che gli autori dell'omicidio non sono di etnia albanese, puntando invece il dito contro i gruppi criminali che operano nel nord del Kosovo. Hoxha ha assicurato che sarà fatta chiarezza aggiungendo che sono stati ascoltati diversi testimoni. "Stiamo raccogliendo le prove ma non abbiamo sospetti in relazione al caso", ha affermato nell'intervista rimarcando che si tratta quasi certamente di persone legate alla criminalità organizzata attiva nell'area di Mitrovica. (segue) (Kop)