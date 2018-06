Serbia: presidente Vucic, pronti a compromesso ma no ad un'altra "Operazione tempesta" (4)

- Secondo quanto dichiarato in precedenza dal ministro degli Esteri serbo Ivica Dacic, è "troppo presto" per parlare di un eventuale referendum in Serbia sulla questione kosovara. In una dichiarazione rilasciata all'emittente "Tv Prva", Dacic ha spiegato che "è troppo presto per dire se e quando si terrà" e ha precisato che un eventuale referendum in materia non dovrà essere unito a delle eventuali elezioni per il rinnovo delle istituzioni politiche nazionali. "Se vogliamo una soluzione duratura allora questa non può fondarsi sui desideri di Pristina circa un riconoscimento da parte della Serbia della loro decisione unilaterale", ha infine dichiarato Dacic. (segue) (Seb)