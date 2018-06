Immigrazione: presidente Senato al "Corriere della Sera", nel Mediterraneo serve impegno condiviso

- Nei giorni incandescenti, e dei rapporti sempre più tesi, con la Francia e la Germania sui migranti, il presidente del Senato parte per la sua missione negli Stati Uniti. E' la prima visita ufficiale negli Usa di un'alta carica dopo il 4 marzo, durante la quale la senatrice Elisabetta Alberti Casellati affronterà - come spiega in una intervista al "Corriere della Sera - anche un tema caro ai governi italiani, vecchi e nuovi. Di centrosinistra, di centrodestra e gialloverdi: "Siamo stati e siamo i più accoglienti, ma lasciati troppo soli ad affrontare i flussi migratori". Quindi, a Washington e a New York, da parte del presidente Casellati verrà posta particolare attenzione all'impegno della Nato, per "monitorare i flussi migratori fuori controllo", e al ruolo dell'Onu e degli hotspot perché, "a tutti i livelli, il vero tema è la distinzione tra migranti economici e richiedenti asilo". Prima e dopo gli impegni con i parlamenti europei a Tallin e a Bucarest, il 10 maggio il presidente è stato in Kosovo per incontrare i militari della missione Nato (Kfor) a guida italiana fin dal 1999. (segue) (Res)