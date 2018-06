Kosovo: ministro Integrazione europea smentisce notizie su nuova missione Ue sui visti

- Il ministro per l'Integrazione europea del Kosovo, Dhurata Hoxha, ha smentito le indiscrezioni apparse su alcuni media, secondo cui Bruxelles invierà una nuova missione in Kosovo sull'attuazione dei criteri di liberalizzazione dei visti. Hoxha ha anche affermato, secondo quanto riportato dall'emittente "Rtk", che è una questione di giorni prima che la Commissione europea produca una raccomandazione positiva per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo. "Sulla base dei nostri incontri e delle informazioni ufficiali, ma anche attraverso canali non ufficiali, non è stata menzionata un'altra missione di accertamento dei fatti. Inoltre, non vi è alcuna menzione dei requisiti aggiuntivi per il Kosovo", ha chiarito nella serata di ieri il ministro kosovaro. "Le ultime conclusioni del Consiglio spianano la strada alla Commissione europea che formula una raccomandazione per la liberalizzazione dei visti per il Kosovo", ha aggiunto Hoxha. (segue) (Kop)