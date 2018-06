Balcani-Vaticano: al via visita ufficiale segretario di Stato Parolin in Montenegro e Serbia (2)

- Sabato 30 giugno il cardinale Parolin si recherà in Serbia per una visita di due giorni. Nella giornata di sabato sono previsti incontri a Belgrado con il presidente serbo, Aleksandar Vucic, il primo ministro, Ana Brnabic, e il ministro degli Esteri, Ivica Dacic. Sempre sabato Parolin incontrerà il capo della Chiesa serba ortodossa, patriarca Irinej. Nella giornata di domenica primo luglio Parolin si recherà a Novi Sad per la messa con i fedeli e i presuli della Conferenza episcopale internazionale dei SS. Cirillo e Metodio. Dopo la messa seguirà la cerimonia di inaugurazione della nuova sede della Conferenza, organismo al quale appartengono i vescovi della Serbia, del Montenegro, della Macedonia e del Kosovo. (Seb)