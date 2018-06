Balcani: Kosovo, presidente Thaci difende calciatori di etnia kosovara per esultanza in partita Svizzera-Serbia

- Il presidente del Kosovo Hashim Thaci è intervenuto in difesa dei due calciatori di etnia kosovara Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri, i quali sono stati multati dalla Fifa per la loro esultanza durante la partita di calcio Svizzera-Serbia valida per i mondiali di Russia 2018. I due calciatori di etnia kosovara sono stati multati dalla Fifa per aver festeggiato le due reti segnate per la Svizzera durante la partita contro la Serbia facendo il gesto dell'aquila a due teste del nazionalismo albanese. Secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express", Thaci ha definito l'esultanza un gesto emotivo e "non politico". "Questo simbolo non è un simbolo che ha ucciso persone; non è il simbolo di un attacco contro qualcuno", ha dichiarato Thaci. (Kop)