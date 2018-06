Serbia-Russia: ministro Esteri Dacic da domani in visita a Mosca (3)

- E' possibile un futuro maggiore coinvolgimento della Russia nel processo di risoluzione della questione kosovara: lo ha dichiarato nelle scorse settimane l'ambasciatore russo a Belgrado, Aleksandr Cepurin, in un editoriale pubblicato dal quotidiano "Politika". Cepurin ha osservato che la Serbia si trova a fronteggiare "delle pressioni da ultimatum" e che la Russia resterà sempre a fianco di Belgrado così come fatto finora. "La nostra posizione rimane immutata – ha ancora osservato Cepurin -, sosterremo la decisione che la Serbia e i serbi riterranno accettabile per loro. Noi procediamo dalla Risoluzione (1244) del Consiglio di sicurezza (Onu) per formare le basi legali di un accordo". L'ambasciatore ha poi affermato che sono ingiustificabili i paralleli fra Kosovo e Crimea, perché "sono due storie completamente differenti", dal momento che la Crimea si è separata dall'Ucraina "in accordo con la Dichiarazione Onu del 1970". Secondo Cepurin, "la questione della Crimea è definitivamente chiusa, la Crimea è Russia e il Kosovo è Serbia. Non è solo uno slogan, è una realtà legale che va rispettata". (Seb)