Serbia-Regno Unito: direttore Affari politici Foreign office, Londra sostiene dialogo Belgrado-Pristina (2)

- Il ministro Dacic ha sottolineato l'importanza del fatto che il Regno Unito, nonostante Brexit, sostiene il processo di integrazione europea della Serbia. Dacic ha infine ricordato che proprio a Londra si tiene a luglio il prossimo Vertice sui Balcani occidentali. I due interlocutori hanno poi discusso della situazione regionale e del contributo della Serbia alla pace e stabilità dell'area. In questo contesto il ministro Dacic ha espresso la disponibilità della Serbia a proseguire negli sforzi per l'individuazione di una soluzione duratura, equilibrata e di compromesso nell'ambito del dialogo con Pristina. Il direttore generale per gli Affari politici del ministero britannico degli Esteri, Richard Moore, è oggi in visita a Belgrado. Oltre al ministro degli Esteri Ivica Dacic e al presidente serbo Aleksandar Vucic, Moore ha incontrato la premier Ana Brnabic. (Seb)