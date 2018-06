Serbia: ministro Esteri Dacic, presto per parlare di referendum su Kosovo

- E' "troppo presto" per parlare di un eventuale referendum in Serbia sulla questione kosovara: lo ha detto il ministro degli Esteri serbo, Ivica Dacic, in una dichiarazione rilasciata all'emittente "Tv Prva". "E' troppo presto per dire se e quando si terrà", ha detto Dacic precisando che un eventuale referendum in materia non dovrà essere unito a delle eventuali elezioni per il rinnovo delle istituzioni politiche nazionali. Domenica scorsa, ha ancora osservato il ministro, è stato "concordato in qualche modo" che esiste la possibilità di arrivare ad una soluzione durevole per il problema kosovaro. "Se vogliamo una soluzione duratura allora questa non può fondarsi sui desideri di Pristina circa un riconoscimento da parte della Serbia della loro decisione unilaterale", ha infine dichiarato Dacic. (segue) (Seb)