Kosovo: presidente Thaci a colloquio con segretario Nato Stoltenberg, focus su creazione Esercito (2)

- Il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha ricevuto nelle scorse scorse settimane l'assistente del vicesegretario della Nato, John Manza. Secondo quanto riferisce la stampa di Pristina, Haradinaj ha sottolineato nell'occasione che il Kosovo è stato liberato e vive in pace "grazie alla Nato e ai suoi alleati strategici". Per tale motivo, Pristina punta senza dubbio in futuro all'adesione alla Nato. "Le Forze di sicurezza del Kosovo hanno raggiunto progressi verso l'essere una forza professionale e inclusiva per tutti", ha aggiunto il premier sostenendo che le Forze di sicurezza kosovare "sono pronte ad assumere le loro responsabilità come un Esercito nel rispetto degli standard Nato". Le Forze di sicurezza del Kosovo saranno trasformate in un Esercito senza il voto della Lista serba in parlamento, ha dichiarato in precedenza il primo ministro kosovaro Haradinaj. Secondo quanto riportato dall'emittente "N1", Haradinaj ha detto che le istituzioni del Kosovo saranno costrette a trasformare le Ksf in un Esercito regolare con modifiche legislative, ma senza modifiche alla Costituzione in quanto la Lista serba impedirebbe tale passaggio. "Le modifiche della Costituzione sono pressoché impossibili in quanto richiedono il voto dei due terzi del parlamento, così come il voto dei deputati delle minoranze, ovvero dei serbi", ha dichiarato il capo del governo di Pristina. (segue) (Kop)