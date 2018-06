Kosovo: presidente Thaci a colloquio con segretario Nato Stoltenberg, focus su creazione Esercito (4)

- Il comandante delle Forze di sicurezza del Kosovo (Ksf), generale Rrahman Rama, nelle scorse settimane è stato in visita negli Stati Uniti, dove Rama ha incontrato nel corso della sua visita a Washington esponenti di vertice del Dipartimento di Stato Usa, Mattew Palmer e Laura Cooper. Al centro dei colloqui le sfide alla sicurezza nei Balcani e la trasformazione delle Forze di sicurezza del Kosovo in un Esercito regolare. L'ambasciata statunitense in Kosovo è molto critica sui piani del governo di Pristina di procedere con la trasformazione delle Forze di sicurezza kosovare in Esercito senza modifiche alla Costituzione. Una nota dell'ambasciata Usa evidenzia che Washington "ha incoraggiato il governo a lavorare metodicamente sulla trasformazione delle Ksf e di continuare la sua attività in Kosovo, così come con i partner internazionali, per assicurare il massimo sostegno in questa transizione. Gli Stati Uniti continuano a sostenere la transizione delle Ksf attraverso emendamenti costituzionali", fa sapere l'ambasciata Usa a Prisitina. (segue) (Kop)