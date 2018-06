Kosovo: presidente Thaci a colloquio con segretario Nato Stoltenberg, focus su creazione Esercito (6)

- "Il Kosovo ha tentato tutte le possibilità di dialogo con gli esponenti delle comunità non albanesi riguardo la creazione di un Esercito regolare nel paese", ha assicurato nei giorni scorsi il primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, intervenendo nel corso di un evento con gli ambasciatori accreditati a Pristina secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk". Secondo Haradinaj, le Forze di sicurezza kosovare (Ksf), trasformate in un Esercito, rimarranno a servizio di tutti i cittadini del paese. "Siamo pronti ad essere partner per la pace con le nostre forze", ha detto precisando che il futuro Esercito non uscirà fuori dal mandato inquadrato nella missione Nato Kfor ma sarà complementare ad essa per assicurare la pace nei Balcani. (Kop)