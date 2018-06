Balcani: da Sofia parte l'agenda digitale per la regione (2)

- Il primo ministro bulgaro ha ricordato inoltre che i leader di Bulgaria, Romania, Grecia e Serbia si incontreranno a Salonicco il 4 luglio e andranno da lì a Sofia per un incontro con la Cina nel formato 16+1. “Oltre a costruire collegamenti ferroviari e autostrade, questa regione deve anche provvedere a fornire l'infrastruttura digitale necessaria”, ha affermato Borisov sottolineando che molti sforzi vengono messi in atto per eliminare le tariffe di roaming nella regione, "perché fa bene alle persone e alle imprese". "È importante che i Balcani siano uniti - ha aggiunto Borisov - abbiamo una rara possibilità di mostrare le nostre potenzialità al mondo". All’Assembela di oggi a Sofia hanno partecipato anche il commissario Ue per l'Economia digitale, Mariya Gabriel, i ministri della Comunicazione, delle Infrastrutture, dell'Innovazione e dell'Energia di Albania, Bosnia-Erzegovina, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Kosovo, Montenegro e Serbia. Gabriel ha detto che la trasformazione digitale è il processo di "definizione per il nostro tempo" e porta sfide fondamentali in funzione del progresso sia per le persone che per le imprese. (segue) (Bus)