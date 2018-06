Usa-Slovenia: segretario di Stato Pompeo si congratula per anniversario indipendenza di Lubiana

- Gli Stati Uniti si sono congratulati con la Slovenia in occasione dell'anniversario della dichiarazione dell'indipendenza di Lubiana dall'ex Jugoslavia, proclamata il 25 giugno 1991. È quanto si legge in un comunicato diffuso dal dipartimento di Stato Usa. "A nome del governo degli Stati Uniti d'America, mi congratulo con il popolo sloveno che oggi festeggia la sua dichiarazione di indipendenza", ha detto il segretario di Stato Mike Pompeo. "La nostra partnership strategica con la Slovenia, come alleato della Nato e membro dell'Unione europea, si basa su valori e storia condivisi e una ricerca comune di sicurezza collettiva. In Afghanistan, Iraq e Kosovo, le nostre forze di sicurezza stanno fianco a fianco contro il terrorismo globale e affermano il nostro comune impegno attraverso la presenza della Nato negli stati in prima linea". (segue) (Res)