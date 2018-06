Ue-Balcani: Mogherini, spero che Stati membri prendano "giusta decisione" su avvio negoziati con Skopje e Tirana

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, in arrivo a Lussemburgo per il Consiglio affari esteri (Cae) dell'Ue ha auspicato che gli Stati membri "prendano la giusta decisione" sull'avvio dei negoziati di adesione di Skopje e Tirana. Mogherini, in un punto stampa, ha ricordato che "il Consiglio affari generali è domani" e che "non sta al Consiglio affari esteri discutere" del tema. "La raccomandazione della Commissione – ha sottolineato – è di aprire i negoziati sia con Skopje e con Tirana. Questo processo è e deve essere basato sul merito. Questo significa – ha spiegato Mogherini – che quando ci sono progressi devono essere riconosciuti, incoraggiati e accompagnati. Spero e mi aspetto – ha aggiunto – che gli Stati membri prendano la giusta decisione. Assistiamo progressi impressionanti nei Balcani. Ho testimoniato solo dieci giorni fa alla firma dell'accordo sul nome. Un momento storico, che deve essere sostenuto. Ieri - ha poi aggiunto - ho avuto una sessione molto buona del dialogo di alto livello tra Belgrado e Pristina, che è molto difficile ma che sta andando in modo molto incoraggiante", ha concluso. (Beb)