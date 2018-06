Kosovo: ministro Esteri Pacolli in Africa, obiettivo ampliare numero paesi che riconoscono indipendenza

- Il vicepremier e ministro degli Esteri kosovaro Behgjet Pacolli ha iniziato oggi un tour diplomatico nei paesi dell'Africa. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", Pacolli incontrerà nel corso della visita diversi capi di Stato, ministri degli Esteri e alti rappresentanti dei paesi nei quali si recherà. L'obiettivo, secondo quanto riferisce la stampa locale, è ampliare il numero di paesi che riconoscono l'indipendenza del Kosovo, anche al fine di sostenere l'adesione di Pristina all'Interpol. La missione di Pacolli in Africa avviene dopo che nei giorni scorsi Pristina e Belgrado hanno avuto uno scambio di vedute sul presunto venir meno del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte della Liberia. Per il Kosovo la notizia diffusa da Belgrado durante la visita la scorsa settimana da parte del ministro degli Esteri liberiano, Gbehzohngar Milton Findley, era falsa in quanto la Liberia non avrebbe revocato il riconoscimento di Pristina. (segue) (Kop)