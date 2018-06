I fatti del giorno - Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo-Serbia: presidente Vucic, compromesso tutelerà interessi popolo serbo - I problemi tra Serbia e Kosovo devono essere risolti in pace e tramite il rispetto reciproco: questo è molto importante per i cittadini serbi. Lo ha affermato il presidente serbo Aleksandar Vucic dopo l'incontro di ieri a Bruxelles con l'omologo kosovaro Hashim Thaci e l'Alto rappresentante per la politica estera Ue Federica Mogherini. "Il nostro obiettivo è quello di preservare l'interesse nazionale, ma anche i nostri cittadini, affinché non si ripeta quanto accaduto negli anni Novanta; per questo stiamo cercando di trovare una soluzione di compromesso", ha dichiarato Vucic citato dall'emittente "Rts". Il presidente serbo ha detto che pronuncerà un indirizzo alla nazione nei prossimi giorni, nel caso intravede una possibilità concreta di raggiungere un accordo: "Non firmerò niente, ma andremo davanti ai cittadini; nessuno deve temere l'autocrazia e un processo decisionale senza il sostegno del popolo". (segue) (Res)