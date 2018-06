Kosovo-Serbia: comandante Kfor Cuoci, sfida è trovare soluzioni per i cittadini

- Serbia e Kosovo devono valutare come affrontare il futuro comune, in quanto bisogna trovare soluzioni per i cittadini. Lo ha dichiarato il comandante della missione Nato Kosovo Force (Kfor), generale Salvatore Cuoci, secondo quanto riportato dall'emittente "Radio kontakt plus". Il generale Cuoci, intervenendo presso il rettorato dell'università di Pristina, provvisoriamente dislocato a Mitrovica Nord, ha invitato i giovani del paese a lavorare per costruire un futuro migliore. La Kfor è in Kosovo per assicurare la sicurezza e la pace, ha dichiarato Cuoci assicurando che la missione da lui guidata cercherà di assolvere i suoi compiti nel modo migliore possibile.(Kop)