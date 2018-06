Kosovo-Serbia: domani a Bruxelles incontro tra presidenti Thaci e Vucic (2)

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha parlato di domenica come di una giornata "difficile" in cui la Serbia dovrà difendere la sua posizione. Secondo Vucic, domenica "sarà un'altra occasione per far sentire la nostra posizione; un'altra opportunità per combattere per il nostro paese e per il nostro popolo, rispettando al contempo l'altra parte e con il desiderio di raggiungere una soluzione". Il presidente serbo ha quindi affrontato il tema dell'emigrazione dei giovani che lasciano il nord del Kosovo, problema che a suo parere va affrontato favorendo lo sviluppo economico nell'area. "Abbiamo stanziato oltre 500 milioni di euro l'anno per la popolazione del Kosovo e Metohija", ha dichiarato Vucic. (segue) (Seb)