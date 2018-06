Kosovo-Serbia: presidente Vucic, compromesso tutelerà interessi popolo serbo (3)

- I presidenti di Kosovo e Serbia hanno avuto un incontro privato a Bruxelles, senza la partecipazione di altre persone. Lo riferisce il quotidiano kosovaro “Koha Ditore”, ricordando che i due capi di Stato hanno avuto anche incontri separati con l’Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini. Le parti “hanno concordato di intensificare la cooperazione nelle prossime settimane” per la normalizzazione delle relazioni bilaterali fra Serbia e Kosovo, si legge in una nota dell’ufficio di Mogherini. “Abbiamo concordato che il processo dovrebbe avere una nuova dinamica e dovrebbe venire intensificato nelle prossime settimane, con l’obiettivo di raggiungere un accordo sulla piena normalizzazione delle relazioni fra Kosovo e Serbia, che andrebbe negli interessi di entrambi i paesi e della pace e stabilizzazione nella regione”, ha affermato Thaci. Il presidente kosovaro ha quindi definito tale intesa “una prospettiva ottimale per ambo le parti, una soluzione che rispetterebbe gli standard e i criteri europei sia per Pristina che per Belgrado”. (Seb)