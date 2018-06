I fatti del giorno - Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: ministro Commercio, al via procedure per diventare paese osservatore Omc - Il Kosovo punta a diventare un paese osservatore dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc): lo ha detto oggi il ministro del Commercio e dell'Industria di Pristina, Bajram Hasani. Nei giorni scorsi, il governo del Kosovo ha autorizzato il ministero del Commercio ad avviare le procedure per l'ottenimento da parte di Pristina dello status di osservatore in 164 organizzazioni internazionali. "Lo status di osservatore è un ulteriore passo avanti verso la piena adesione all'Omc", ha dichiarato Hasani citato dall'agenzia di stampa russa "Sputnik". Secondo il ministro, tale sviluppo permetterà al Kosovo di ampliare le opportunità di sviluppo economico e per fare impresa nel paese balcanico. (segue) (Res)