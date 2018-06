Balcani: presidente bulgaro Radev a Belgrado, vera integrazione europea passa da riconciliazione con il passato (4)

- Da parte sua, Vucic ha detto che le relazioni bulgaro-serbe miglioreranno entro l'anno. "Abbiamo discusso dei modi per superare i conflitti del passato, che è importante non solo per il passato ma anche per il nostro futuro: è giunto il momento di aprire una nuova pagina per il futuro e concentrarci sull'amicizia", ha rilevato il capo dello Stato di Belgrado. "Abbiamo anche parlato della minoranza bulgara in Serbia, rispettando le richieste della parte bulgara, dei bulgari che vivono qui", ha commentato Vucic rimarcando la disponibilità a finanziare i media in lingua bulgara in Serbia e progetti culturali. I rapporti tra Belgrado e Pristina hanno avuto spazio durante la discussione di oggi tra i due presidenti. "La Bulgaria riconosce il Kosovo come stato indipendente, ma le posizioni della Serbia devono essere ascoltate e siamo grati per il rispetto che ci viene mostrato", ha commentato Vucic. (segue) (Bus)