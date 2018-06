Serbia-Iran: presidente Vucic riceve ministro iraniano Industria Shariatmadari

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha ricevuto oggi il ministro dell'Industria dell'Iran, Mohammed Shariatmadari, in visita a Belgrado. Secondo una nota della presidenza serba della Repubblica, al centro dell'incontro sono stati i rapporti bilaterali e la cooperazione economica fra i due paesi. Vucic ha osservato che i rapporti bilaterali sono positivi, auspicando un loro ulteriore miglioramento in particolare in campo economico. Il capo dello stato serbo ha infine ringraziato l'Iran per la decisione di non riconoscere il Kosovo come stato indipendente. Il ministro iraniano ha sottolineato l'importanza dei rapporti diplomatici fra i due paesi, oltre che della formazione della Commissione mista per il commercio e il business forum esistente fra Serbia e Iran.(Seb)