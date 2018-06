Kosovo: viceministro Interno, adesione Interpol entro fine 2018

- Il Kosovo diventerà entro la fine di quest'anno un paese membro dell'Interpol: lo ha affermato il viceministro dell'Interno di Pristina, Izmi Zeka. "Abbiamo condotto una campagna di lobbying estensiva. Siamo fiduciosi del fatto che le istituzioni del Kosovo si uniranno alla più importante istituzione per la sicurezza in Europa: Interpol", ha dichiarato Zeka citato dall'emittente "Rtk". "Non abbiamo dubbi che la questione sarà conclusa entro quest'anno", ha aggiunto il viceministro kosovaro. Il consiglio esecutivo dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale (Interpol) ha votato in favore dell'inserimento dell'adesione del Kosovo nell'agenda della prossima Assemblea generale. (segue) (Kop)