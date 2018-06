Bosnia: ministro Sicurezza Mektic, dispiegare l'esercito se la questione migranti precipita

- Le autorità bosniache dovranno permettere il dispiegamento dell'esercito se la questione dei migranti dovesse precipitare. Lo ha affermato oggi il ministro della Sicurezza di Sarajevo Dragan Mektic in una dichiarazione riportata dal sito di informazione "Klix". Mektic ha dichiarato che "il problema è destinato a perdurare, dato che non abbiamo la bacchetta magica per risolverlo". Per questo motivo, "tutti devono partecipare nel sistema della tutela dei confini". Mektic ha infine detto di "avere pensato che l'Unione europea troverà una soluzione, ma nemmeno Bruxelles ci riesce".Nei giorni scorsi a Bruxelles i ministri dell’Interno dei paesi dei Balcani occidentali – Albania, Montenegro, Serbia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia (Fyrom), Bosnia Erzegovina e Kosovo – hanno avuto una riunione con il commissario Ue per la Migrazione e gli affari interni, Dimitris Avramopoulos. (segue) (Bos)