Serbia-Liberia: presidente serbo Vucic ringrazia ministro Esteri liberiano per revoca riconoscimento Kosovo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Liberia, Gbehzohngar Milton Findley, prosegue oggi una visita avviata ieri in Serbia. Nella giornata di oggi il ministro è stato anche ricevuto dalla presidente del parlamento serbo, Maja Gojkovic. Nella giornata di ieri Milton Findley ha avuto un incontro con l'omologo serbo, Ivica Dacic, a cui ha consegnato una nota ufficiale che comunica la decisione della Liberia di ritirare il proprio riconoscimento del Kosovo come stato indipendente. Il ministro serbo ha osservato che la decisione della Liberia "è molto importante per la Serbia", perché dimostra che il processo e il dialogo sono ancora in corso. (segue) (Seb)