I fatti del giorno - Balcani (2)

- Kosovo: capo rappresentanza Ue Apostolova critica decisione su aumento stipendi per staff governo - Il governo del Kosovo dovrebbe rivedere la sua decisione sull'aumento degli stipendi per il suo staff: è il richiamo espresso oggi dal capo della rappresentanza dell'Unione europea a Pristina, Nataliya Apostolova, secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express". A modo di vedere di Apostolova una decisione come questa, presa "ad hoc" dall'esecutivo, va contro gli obiettivi condivisi dall'Ue per rendere l'amministrazione pubblica kosovara "più equa e basata sul merito". La Corte costituzionale del Kosovo ha annunciato nei giorni scorsi che la decisione del governo di aumentare i salari del proprio staff non viola la Costituzione del paese. La Corte costituzionale non intende sostituirsi al potere esecutivo nel definire le politiche pubbliche sulla questione, ma ribadisce che tali regolamenti devono essere in linea con la Costituzione e devono essere attuati nel rispetto del bilancio approvato dall'Assemblea nazionale. Il capo gruppo della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Avdullah Hoti, ha annunciato battaglia per ostacolare l'attuazione della decisione governativa. (segue) (Res)